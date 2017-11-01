В Викулово чествовали долгожителей

В Викулово чествовали долгожителей, фото - BabyBlog.ru

Пять долгожителей, отметивших 90-летие и 95-летие со дня рождения, чествовали в Викуловском районе в октябре 2017 года.

Все они – представительницы прекрасного пола: Варвара Трифоновна Боброва, Анна Григорьевна Кашина, Ольга Артемьевна Антонова из Викулово, Ольга Лукояновна Жукова из Нововяткино и Прасковья Филипповна Балаганина из Поддубровного.

"Их объединяет то, что в свои 90 и 95 лет они демонстрируют пример стойкости и жизнелюбия, являются личным примером для молодого поколения", - рассказала специалист по связям с общественностью администрации викуловского района Галина Обметкина.

Вместе с родными и близкими долгожительниц поздравили глава района Александр Криволапов, руководители управления сельского хозяйства, отдела социальной защиты, представители районного совета ветеранов, общественных объединений, главы сельских поселений. Также им вручили поздравительные письма президента России и подарки от районной администрации.

Евгения Шевцова