Тюменская детская железная дорога летом перевезла более двадцати трех тысяч человек

rzd.ru

Услугами Тюменской детской железной дороги летом 2017 года воспользовалось более 23 тыс. человек.

Как рассказал "Тюменской линии" заместитель начальника дороги Владимир Стрельников, это на 20% больше, чем год назад.

"В какой-то степени это определено тем, что мы немного сдвинули график работы, -отметил он. - Раньше мы работали со вторника по субботу, а нынешним летом – со среды до воскресенья".

Организованные группы из школ, детских садов и оздоровительных лагерей приезжают не только из Тюмени и Тюменского района, но и из Тобольска, Талицы и даже из Челябинска и Екатеринбурга.

Некоторые дети проходят здесь школьную практику в кружке при Тюменской детской железной дороге "Юный железнодорожник". В этом году в нем занималось 476 детей. "Занимаются дети на детской железной дороге бесплатно. В период летней производственной практики им предоставляется форменная одежда. Из Тюмени, Боровского и Винзилей и обратно юных железнодорожников возит специальный автобус", - сообщил Владимир Стрельников.

Приток посетителей детской железной дороги мог бы привлечь музей, который работники дороги пытаются создать. В прошлом году установили на постамент старые тепловозы ТУ-2, а на площади детской железной дороги разместили пассажирские вагоны для организации на их основе музейной экспозиции.

Разработка проекта Тюменской детской железной дороги началась в 1967 году. Инициатором стал вышедший на пенсию начальник Тюменского отделения Свердловской железной дороги Николай Георгиевич Глотов. Строительство дороги было поручено управлению "Тюменьстройпуть", в послужном списке которого уже были легендарные трассы Абакан-Тайшет, Тюмень-Тобольск. 3 августа 1969 года по Тюменской ДЖД прошел первый поезд. На торжественном открытии дороги присутствовали первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников и летчик-космонавт Борис Волынов.

Борис Олейник