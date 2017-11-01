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Тюменская детская железная дорога летом перевезла более двадцати трех тысяч человек

17:35 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

Услугами Тюменской детской железной дороги летом 2017 года воспользовалось более 23 тыс. человек.

Как рассказал "Тюменской линии" заместитель начальника дороги Владимир Стрельников, это на 20% больше, чем год назад.

"В какой-то степени это определено тем, что мы немного сдвинули график работы, -отметил он. - Раньше мы работали со вторника по субботу, а нынешним летом – со среды до воскресенья".

Организованные группы из школ, детских садов и оздоровительных лагерей приезжают не только из Тюмени и Тюменского района, но и из Тобольска, Талицы и даже из Челябинска и Екатеринбурга.

Некоторые дети проходят здесь школьную практику в кружке при Тюменской детской железной дороге "Юный железнодорожник". В этом году в нем занималось 476 детей. "Занимаются дети на детской железной дороге бесплатно. В период летней производственной практики им предоставляется форменная одежда. Из Тюмени, Боровского и Винзилей и обратно юных железнодорожников возит специальный автобус", - сообщил Владимир Стрельников.

Приток посетителей детской железной дороги мог бы привлечь музей, который работники дороги пытаются создать. В прошлом году установили на постамент старые тепловозы ТУ-2, а на площади детской железной дороги разместили пассажирские вагоны для организации на их основе музейной экспозиции.

Разработка проекта Тюменской детской железной дороги началась в 1967 году. Инициатором стал вышедший на пенсию начальник Тюменского отделения Свердловской железной дороги Николай Георгиевич Глотов. Строительство дороги было поручено управлению "Тюменьстройпуть", в послужном списке которого уже были легендарные трассы Абакан-Тайшет, Тюмень-Тобольск. 3 августа 1969 года по Тюменской ДЖД прошел первый поезд. На торжественном открытии дороги присутствовали первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников и летчик-космонавт Борис Волынов.

Борис Олейник

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Теги: Тюменская детская железная дорога

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