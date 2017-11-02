Пермяки подарили Тобольску бюст Витуса Беринга

Фото: ИА "Тюменская линия"

Бронзовый бюст мореплавателя Витуса Беринга подарили Тобольску жители Пермского края.

Как сообщает администрация Тобольска, представители Пермского края завершили автопробег "Маршрутами Великой Северной экспедиции". Они включили в этот длинный туристический маршрут и древнюю столицу Сибири.

В Тобольске гости открыли выставку "Витус Беринг. Экспедиция на край земли", посвященную участникам Великой Северной экспедиции XVIII века, и подарили к 430-летию города бронзовый бюст мореплавателя и первооткрывателя, командора Витуса Беринга.

"Наше путешествие призвано привлечь внимание к исследователям Сибири, Камчатки и открытию северо-западных берегов Америки. Почти 300 лет назад две экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чиркова, преодолевая большие трудности, добрались через обширные и малонаселенные пространства Российской империи к неизведанной земле и смогли впервые подробно исследовать и описать эти территории", - рассказал член Русского географического общества, руководитель проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции" Ильдар Маматов.