Немецкий праздник в Сибири: чем отличается викуловский Erntedankfest от настоящего

День благодарения в Викулово, фото - phototyumen.ru

День благодарения по-немецки - Erntedankfest - отметили в Викуловском районе в октябре 2017 года.

Это традиционное мероприятие для семей с немецкими корнями, которые живут в районе много лет. Четвертый год они собираются вместе, вспоминают историю своего народа, песни, танцы, готовят национальные блюда.

Не все удается повторить, как это бывает на настоящем Erntedankfest в Германии, но главное для участников - передать атмосферу праздника и напомнить о своих корнях. Как подчеркнула председатель местного общества немецкой культуры Ирина Галеева, такие встречи - еще и возможность популяризировать немецкую культуру в многонациональном районе.

Главным событием Erntedankfest в этом году стал концерт на немецком языке. Программа стала не только развлекательной, но и познавательной: гости вспомнили старинные напевки, шутки и пословицы. Так как День благодарения называют еще и праздником урожая, здесь организовали выставку овощей необычной формы с местных огородов, поделки из природного материала и осенние заготовки, в том числе по традиционным немецким рецептам.

"Для меня это особенный праздник. В силу возраста и здоровья редко удается бывать на мероприятиях, но на День благодарения приезжаю все четыре года. Я многое повидал за свою жизнь, помню, как жили немцы, как они пострадали, поэтому каждая возможность увидеться с близкими по духу и судьбе для меня очень дорога", - поделился участник праздника Виктор Комбайдес.

Еще одна участница Эрика Незамятина призналась, что уже плохо помнит родной язык, хоть в семье всегда старались на нем разговаривать. "Удивляет то, что коренные немцы из разных деревень района имеют свои, особенные диалекты, и часто мы не понимаем речь друг друга, когда встречаемся. Такие мероприятия всегда интересны, с удовольствием приходим", - отметила она.

Напомним, в Викуловском районе живут не только потомственные немцы, но и белорусы, эстонцы, казахи. Все народы стараются сохранить свою культуру, организуют национальные праздники и выступают на традиционном фестивале национальных культур "Мост дружбы" в Тюмени.

Евгения Шевцова