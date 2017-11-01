up

1.11.2017 среда

EUR 67.6434

USD 58.1179

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"

17:46 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольская промышленная площадка

Более 500 заявок из 16 городов присутствия компании СИБУР подано на конкурс социально значимых проектов в рамках программы "Формула хороших дел". Об этом сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки. 

Прием заявок завершен. Комиссия приступает к рассмотрению и оценке конкурсных проектов. Лидером по числу присланных заявок второй год подряд является Тобольск. В этом году гораздо больше, чем раньше, заявок от Югры и Ямала.

Чаще всего проекты соответствуют спортивной тематике, зарегистрировано более 30% от всех заявок. Также участников интересует развитие их городов, образование и наука.

"В 2017 году мы провели детальный анализ социальных проблем в наших регионах, по итогам которого были внесены изменения в регламент конкурса, в том числе обозначены более конкретные задачи по отдельным направлениям на следующий год. Реакция наших участников и готовность предлагать соответствующие проекты говорит о том, что есть желание не просто делать хорошие дела, но и повышать эффективность нашего сотрудничества в интересах развития городов", - отметил руководитель направления поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа Станислав Каспаров.

Итоги конкурса подведут до конца 2017 года, имена победителей объявят в январе 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тобольск , СИБУР , социальные проекты

Последние новости

18:08 Горожан приглашают на праздничное гулянье на Цветном бульваре
17:57 2 ноября - события дня
17:46 Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"
17:41 Владимир Якушев: объединение "Защита Отечества" - эффективный институт гражданского общества
17:35 Тюменская детская железная дорога летом перевезла более двадцати трех тысяч человек
17:24 На полмиллиона оштрафовано тюменское предприятие. нарушившее правила безопасности
17:13 Россиян могут освободить от платы за поверку приборов учета
17:02 В Викулово чествовали долгожителей
16:51 Ишимец представит УФО в конкурсе на лучшего водителя Почты России
16:40 Тюменский боксер готовится к первенству России
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: объединение "Защита Отечества" - эффективный институт гражданского общества

Тюменские участники мирового чемпионата WorldSkills рассказали о трудной борьбе за награды

Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками

Политика

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре

Мария Рудзевич назначена директором департамента информатизации Тюменской области

Экономика

Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"

Россиян могут освободить от платы за поверку приборов учета

Александр Румянцев: у Тюменской области мощный потенциал в сфере IT-бизнеса

Общество

Горожан приглашают на праздничное гулянье на Цветном бульваре

2 ноября - события дня

Тюменская детская железная дорога летом перевезла более двадцати трех тысяч человек

Спорт

Тюменский боксер готовится к первенству России

В тюменской воспитательной колонии открыли шахматный клуб

Мастера армейского боя региона сойдутся в рукопашных схватках

Происшествия

На полмиллиона оштрафовано тюменское предприятие. нарушившее правила безопасности

Пешеход без светоотражателей на одежде едва не погиб

Тюменскую фирму оштрафуют за сброс опасных отходов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+