Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"

Фото: Тобольская промышленная площадка

Более 500 заявок из 16 городов присутствия компании СИБУР подано на конкурс социально значимых проектов в рамках программы "Формула хороших дел". Об этом сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Прием заявок завершен. Комиссия приступает к рассмотрению и оценке конкурсных проектов. Лидером по числу присланных заявок второй год подряд является Тобольск. В этом году гораздо больше, чем раньше, заявок от Югры и Ямала.

Чаще всего проекты соответствуют спортивной тематике, зарегистрировано более 30% от всех заявок. Также участников интересует развитие их городов, образование и наука.

"В 2017 году мы провели детальный анализ социальных проблем в наших регионах, по итогам которого были внесены изменения в регламент конкурса, в том числе обозначены более конкретные задачи по отдельным направлениям на следующий год. Реакция наших участников и готовность предлагать соответствующие проекты говорит о том, что есть желание не просто делать хорошие дела, но и повышать эффективность нашего сотрудничества в интересах развития городов", - отметил руководитель направления поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа Станислав Каспаров.

Итоги конкурса подведут до конца 2017 года, имена победителей объявят в январе 2018 года.