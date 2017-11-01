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"Дом Пионеров" отметит День рождения под советские шлягеры

18:31 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", который расположен под Тюменью, отметит свой второй день рождения 4 ноября. По этому случаю заведение приглашает бывших пионеров, а также тех, кто не успел ими стать, на праздничное мероприятие.

В 14:00 взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательной игре "Тайна исчезнувшей страны". Игрокам предлагается окунуться в мир детства, вспомнить историю и получить массу впечатлений от приключений на природе.

Вечерняя программа начнется в 19:00. В ресторане "Столичный" прозвучат знаменитые советские шлягеры, а также авторские песни в исполнении певицы Ирины Бархатовой и известного тюменского барда Сергея Ломакина. Музыкальную программу дополнит баянист Борис Жилин. Гостей праздника ждут угощения от шеф-повара Андрея Бунькова.

Ансамбль цыганской песни "Милай" познакомит гостей комплекса с восхитительной и самобытной цыганской культурой. Атмосфера живого звучания, яркие, красочные костюмы, неповторимая пластика танцев и голосов, пленительный звук скрипки, удивительные переборы звонких цыганских гитар - все это создаст атмосферу настоящего праздника!

Завершит вечер неповторимый ди-джей "Ностальжи": лучшая музыка прошлого и настоящего сольются в едином ритме.

Кроме того, всех гостей в этот день ждет море призов и подарков от ресторанно-гостиничного комплекса "Дом пионеров"!

Праздник пройдет в окружении живописной природы, по адресу: г. Тюмень, 27-ой км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Вход свободный.

 "Дом Пионеров" отмечает свой День рождение накануне 100-летия Октябрьской революции, которая положила начало советскому периоду нашей истории, в День единения и согласия. Подробности и бронирование столов по телефону: +7 (3452) 21-88-99. Забронировать можно также гостиничный номер, для постоянных гостей действует скидка 20%.

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Теги: музей , праздник , отдых

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