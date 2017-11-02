В Тюмени ищут директора по марк‎етингу с зарплатой триста тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области за октябрь 2017 года составила служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Тюменской области вошли: "Продажи" (34% от общего рынка вакансий), "Строительство, недвижимость" (17%), "Производство" (10%), "Рабочий персонал" (8%) и "Начало карьеры" (8%).

Самыми дорогими вакансиями октябре стали предложения для директора по марк‎етингу и рекламе с вознаграждением от 300 тыс. рублей и для начальника производства с вознаграждением от 250 тыс. рублей.

Также в Тюмени требуется коммерческий директор с зарплатой 200 тыс. рублей и руководитель дилерского центра, получающий от 150 тыс. рублей. В Тобольске ищут претендентов на должность начальника отдела контроля качества (механомонтажные работы) с зарплатой от 110 тыс. рублей и сварщика с зарплатой от 85 тыс. рублей.