Формулу хороших дел вывели в Тобольске

Фото: МОУ СОШ №7 Тобольск

Актовый зал капитально отремонтировали в средней школе №7 в Тобольске.

Как сообщает администрация города, реконструкция прошла в рамках проекта "Формула хороших дел". В актовом зале градообразующим предприятием СИБУР сооружена новая сцена, установлены крепкие окна, оборудованы зрительные места, проведен косметический ремонт.

На торжественное открытие поздравить школьный коллектив собрались представители СИБУРа, городской думы, администрации Тобольска.

"Для нас этот зал – не только место, где наши дети могут с интересом и пользой проводить свободное от занятий время, но и важная точка притяжения для жителей всего района, место проведения концертов и праздничных мероприятий", - отметил депутат Михаил Никитин.