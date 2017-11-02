up

2.11.2017 четверг

EUR 67.7107

USD 58.1557

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Формулу хороших дел вывели в Тобольске

16:29 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: МОУ СОШ №7 Тобольск

Актовый зал капитально отремонтировали в средней школе №7 в Тобольске.

Как сообщает администрация города, реконструкция прошла в рамках проекта "Формула хороших дел". В актовом зале градообразующим предприятием СИБУР сооружена новая сцена, установлены крепкие окна, оборудованы зрительные места, проведен косметический ремонт.

На торжественное открытие поздравить школьный коллектив собрались представители СИБУРа, городской думы, администрации Тобольска.

"Для нас этот зал – не только место, где наши дети могут с интересом и пользой проводить свободное от занятий время, но и важная точка притяжения для жителей всего района, место проведения концертов и праздничных мероприятий", - отметил депутат Михаил Никитин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: СИБУР , Тобольск

Последние новости

20:31 Хедлайнеров новогоднего эфира на Первом канале выбрали в "Одноклассниках"
18:08 Памятник афганцам в Тюмени появился пятнадцать лет назад
17:57 3 ноября - события дня
17:46 Юбилейным абонентом "Личного кабинета клиента" Тюменской энергосбытовой компании стала жительница Нягани
17:40 Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав
17:35 В День народного единства в Тюмени ограничат продажу спиртного
17:24 Талантливых детей из многодетных семей поддержат благотворительным концертом в Тюмени
17:13 На улице Монтажников изменится схема движения
17:02 Участники проекта "Шанс" посетили авиационный музей
16:51 Основной проект Уральской индустриальной биеннале можно увидеть в Екатеринбурге
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Парк "Россия - моя история" в Тюмени открыли с сибирским размахом

Владимир Якушев: объединение "Защита Отечества" - эффективный институт гражданского общества

Тюменские участники мирового чемпионата WorldSkills рассказали о трудной борьбе за награды

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

Юбилейным абонентом "Личного кабинета клиента" Тюменской энергосбытовой компании стала жительница Нягани

Первый тюменский "Технокульт" стартовал в технопарке

Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"

Общество

Хедлайнеров новогоднего эфира на Первом канале выбрали в "Одноклассниках"

Памятник афганцам в Тюмени появился пятнадцать лет назад

3 ноября - события дня

Спорт

Знаменитые борцы региона поддержат юных спортменов

Тюменские дзюдоисты выступят на соревнованиях памяти Михаила Калашникова

На набережной Туры моржи откроют сезон

Происшествия

Крупная афера с землей раскрыта в Тюменском районе

Отчим из Казанского района избивал детей за школьную неуспеваемость

Бастрыкин временно отстранил ряд сотрудников по делу об аварии в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+