Тюменским рыбакам советуют соблюдать правила безопасности на льду

Фото ИА "Тюменская линия"

Соблюдать правила безопасного поведения на льду зимой призывают тюменские спасатели. Особенно актуально это для любителей экстремальных видов спорта и рыбалки.

Как отметил на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" врач ТОСЭР ГУ МЧС РФ по Тюменской области Александр Носырев, главной причиной смерти на воде может стать не только алкогольное опьянение, но и переохлаждение.

"Зачастую народ безответственно относится к своей жизни, игнорируя элементарные правила безопасности. Прекрасно понимая, что лед еще не окреп и нельзя на него выходить, он все равно идет и рыбачит. В любом случае, собираясь на рыбалку, нужно сообщить родственникам о предполагаемом местонахождении. С собой необходимо иметь теплое питье и смену теплых вещей. Человек должен в первую очередь сам побеспокоиться о своей безопасности", - отметил Александр Носырев.

Спасатели напоминают, что при переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами. При их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, нужно наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров.

Если человек оказался в воде, то должен избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, постараться выползти на крепкий лед. Проще всего это сделать, втыкая в лед нож или любой другой острый предмет, имеющийся под рукой.

При переходе по льду группой необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. При этом первая помощь должна быть направлена на восстановление температуры тела. Вытащив пострадавшего, следует немедленно переодеть его во все сухое, дать съесть несколько кусочков сахара и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

При оказании помощи человеку, который долго находился в холодной воде, ни в коем случае нельзя давать ему алкоголь.

Александр Носырев рекомендовал всем рыбакам и спортсменам обучиться навыкам оказания первой помощи.

"Специальные школы работают на центральной станции скорой помощи и в центре медицинских катастроф. Я советую всем жителям, особенно тем, кто занимается экстремальными видами спорта, рыбалкой, пройти эти курсы, чтобы уметь оказать первую помощь своим товарищам до приезда скорой помощи", - добавил он.

Любовь Голышева