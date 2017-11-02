Отличники "Тотального диктанта" получат преимущество при поступлении в ТюмГУ

Фото ИА "Тюменская линия"

Перечень индивидуальных достижений школьников, которые будут учитываться при приеме в вуз наряду с результатами ЕГЭ, утвердили в ТюмГУ. В 2018 году он будет существенно больше, нежели в предыдущие годы.

Как и прежде, баллы можно будет получить за учебные и спортивные достижения, в том числе за значок ГТО, а также за результативное участие в ключевых профориентационных мероприятиях, проводимых институтами ТюмГУ.

Учет индивидуальных достижений будет проводиться путем начисления определенного количества баллов. Баллы за все достижения суммируются (но в итоге не могут превышать десяти) и включаются в сумму конкурсных баллов абитуриента.

Максимальные десять дополнительных баллов абитуриент сможет получить, имея в своем багаже статус чемпиона и призера спортивных соревнований мирового и европейского уровня. Десять баллов даст диплом победителя или призера статусных интеллектуальных олимпиад регионального и всероссийского уровня.

Также на десять дополнительных баллов могут рассчитывать победители или призеры регионального конкурса исследовательских работ "Экология жизненного пространства" при поступлении на направления подготовки "Биология", "География", "Туризм", "Экология и природопользование", "Химия".

Баллы будут начисляться за диплом победителя или призера Межрегиональных открытых соревнований по информационной безопасности UralCTF – для поступающих на направления подготовки и специальности Института математики и компьютерных наук. Право улучшить результат дадут сертификаты победителя учебно-научных школ ТюмГУ и участника образовательного курса "Природопользование".

На пять дополнительных баллов при поступлении на определенные направления подготовки можно рассчитывать победителям и призерам: фотоконкурса "Экология жизни", конкурса социальной рекламы "Взгляд глазами ребенка", конкурса по озеленению и благоустройству территорий "Лучший пришкольный участок", конкурса проектов "Школа гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме".

Также пять баллов будет начислено за наличие сертификата участника следующих проектов: Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области, образовательный курс "Экономическая география", образовательный курс "Физическая география", проект "Малый исторический факультет".

Кроме того, пять баллов даст диплом отличника "Тотального диктанта" и три балла – золотой значок ГТО. Подробнее о приемной кампании 2018 в целом и индивидуальных достижениях в частности – на сайте приемной кампании вуза, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соб.инф.