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Первый тюменский "Технокульт" стартовал в технопарке

15:45 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Первый форум-акселератор технологических предпринимателей "Технокульт" стартовал в Тюменском технопарке.

"В регионе есть удачные проекты в сфере инноваций и информационных технологий. С учетом нашей тюменской специфики неудивительно, что большинство из них сосредоточено в нефтегазовой отрасли. Эти проекты связаны не только с разработкой прикладных продуктов IT, но и, например, с материаловедением. Сегодня появляется большое количество проектов и по другим направлениям экономики", - отметил, выступая на форуме, начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По его мнению, предприниматели, основывая высокотехнологичный и инновационный бизнес, особенно в сфере информационных технологий, должны с самого начала ставить перед собой глобальные задачи, ориентироваться не на региональный или российский, а на международный рынок.

"Состоявшихся инновационных проектов мирового уровня в Тюмени пока нет. Во многом это связано с тем, что идея о покорении мирового рынка изначально не закладывается в архитектуру проектов. Проблема в отсутствии верного целеполагания - предприниматели уже на старте задают себе некий потолок, ставят ограничения, преодолеть которые бывает очень сложно", - считает Антон Машуков. При этом фонды, финансирующие инновационные проекты, хотят видеть их потенциал и масштаб, в том числе и на мировом уровне, добавил он.

На форуме "Технокульт" с 4 по 29 ноября предприниматели-инноваторы примут участие в цикле семинаров, темами которых станут анализ рынка, финансовое планирование, принципы командообразования и другие аспекты современного бизнеса. Конкурс инновационных проектов пройдет в рамках форума 28 ноября.

Основным партнером тюменского форума-акселератора "Технокульт" выступает открытый университет "Сколково". Кроме того, проект получил поддержку Фонда президентских грантов для развития гражданского общества.

Евгений Бабенко

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Теги: Антон Машуков , талантливая молодежь , инвестиции , тюменский технопарк , инновации , малый и средний бизнес , информационные технологии

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