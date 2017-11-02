Основной проект Уральской индустриальной биеннале можно увидеть в Екатеринбурге

Уральская индустриальная биеннале, фото из группы проекта Вконтакте

27 художников из 23 стран представят свое видение искусства на 20 площадках Уральской индустриальной биеннале.

Отметим, что это один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства. Курирует его Государственный центр современного искусства в составе "РОСИЗО" в Екатеринбурге и уральском регионе с 2010 года. Главная тема культурного проекта - индустриальная специфика Урала.

Экспозиция основного проекта четвертой Уральской индустриальной биеннале занимает площадь более 6 тыс. 500 кв. метров. Это здание бывшего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. Экспозиция открылась 14 сентября и продлится до 12 ноября 2017 года.

Приглашенный куратор основного проекта биеннале – заместитель директора и главный куратор музея современного искусства Серралвеш (Португалия) Жоан Рибас.

Напомним, что Уральская индустриальная биеннале также включает параллельные проекты. Они пройдут на 20 площадках по всему Уралу. В Тюмени это будет специальный проект "Работа никогда не завершается", посвященный ковроткачеству. Пройдет выставка в музейном комплексе им. Ивана Словцова с 9 ноября 2017 года по 21 января 2018.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.