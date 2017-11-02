up

2.11.2017 четверг

EUR 67.7107

USD 58.1557

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Основной проект Уральской индустриальной биеннале можно увидеть в Екатеринбурге

16:51 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Уральская индустриальная биеннале, фото из группы проекта Вконтакте

27 художников из 23 стран представят свое видение искусства на 20 площадках Уральской индустриальной биеннале.

Отметим, что это один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства. Курирует его Государственный центр современного искусства в составе "РОСИЗО" в Екатеринбурге и уральском регионе с 2010 года. Главная тема культурного проекта - индустриальная специфика Урала.

Экспозиция основного проекта четвертой Уральской индустриальной биеннале занимает площадь более 6 тыс. 500 кв. метров. Это здание бывшего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. Экспозиция открылась 14 сентября и продлится до 12 ноября 2017 года.

Приглашенный куратор основного проекта биеннале – заместитель директора и главный куратор музея современного искусства Серралвеш (Португалия) Жоан Рибас.

Напомним, что Уральская индустриальная биеннале также включает параллельные проекты. Они пройдут на 20 площадках по всему Уралу. В Тюмени это будет специальный проект "Работа никогда не завершается", посвященный ковроткачеству. Пройдет выставка в музейном комплексе им. Ивана Словцова с 9 ноября 2017 года по 21 января 2018.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: искусство , выставка

Последние новости

20:31 Хедлайнеров новогоднего эфира на Первом канале выбрали в "Одноклассниках"
18:08 Памятник афганцам в Тюмени появился пятнадцать лет назад
17:57 3 ноября - события дня
17:46 Юбилейным абонентом "Личного кабинета клиента" Тюменской энергосбытовой компании стала жительница Нягани
17:40 Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав
17:35 В День народного единства в Тюмени ограничат продажу спиртного
17:24 Талантливых детей из многодетных семей поддержат благотворительным концертом в Тюмени
17:13 На улице Монтажников изменится схема движения
17:02 Участники проекта "Шанс" посетили авиационный музей
16:51 Основной проект Уральской индустриальной биеннале можно увидеть в Екатеринбурге
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Парк "Россия - моя история" в Тюмени открыли с сибирским размахом

Владимир Якушев: объединение "Защита Отечества" - эффективный институт гражданского общества

Тюменские участники мирового чемпионата WorldSkills рассказали о трудной борьбе за награды

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

Юбилейным абонентом "Личного кабинета клиента" Тюменской энергосбытовой компании стала жительница Нягани

Первый тюменский "Технокульт" стартовал в технопарке

Тобольск стал самым активным участником программы "Формула хороших дел"

Общество

Хедлайнеров новогоднего эфира на Первом канале выбрали в "Одноклассниках"

Памятник афганцам в Тюмени появился пятнадцать лет назад

3 ноября - события дня

Спорт

Знаменитые борцы региона поддержат юных спортменов

Тюменские дзюдоисты выступят на соревнованиях памяти Михаила Калашникова

На набережной Туры моржи откроют сезон

Происшествия

Крупная афера с землей раскрыта в Тюменском районе

Отчим из Казанского района избивал детей за школьную неуспеваемость

Бастрыкин временно отстранил ряд сотрудников по делу об аварии в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+