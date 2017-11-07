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Тюменские подростки освоили искусство эбру

09:32 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мастер-класс по рисованию в технике эбру, фото из группы проекта "Шанс" в социальной сети

Рисовать в технике эбру научились участники и наставники проекта "Шанс" благодаря мастер-классу, который для них провели в хобби-студии "Васильки".

Эбру в переводе с персидского означает "похожий на облака". Смысл этого творчества состоит в том, чтобы рисовать на воде нерастворимыми красками, а затем переносить изображение на бумагу.

Особенностью эбру является то, что человек, который совершенно не умеет рисовать, с первого раза обязательно создаст нечто красивое. Эта техника позволяет получать уникальные узоры, и даже если в точности повторять за преподавателем все манипуляции с кистями и красками, все равно итоговый результат будет отличаться от других работ.

После того, как работа над рисунком завершена, его можно отпечатать на любую поверхность — бумагу, холст, керамику, стеклянные сувениры, ткань или одежду. Так неповторимый рисунок станет украшением интерьера, одежды и аксессуаров.

Ребята с удовольствием творили свои картины, с фантазией подходили к подбору цветов и созданию узоров.

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Мастер-класс по рисованию в технике эбру, фото из группы проекта "Шанс" в социальной сети
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Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В 2017 году его организует Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория". Проект направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества, который показывает ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе.

Дарья Казакова

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Теги: шанс72 , трудные подростки , мастер-класс , Моя территория

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