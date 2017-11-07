up

7.11.2017 вторник

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени 3..5 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ишимский театр встретил зрителей в восстановленном здании

09:10 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Новый театральный сезон начался в Ишиме в обновленном здании Ишимского театра. Здание театра давно нуждалось в ремонте, а в 2016 году еще и серьезно пострадало во время весеннего паводка.

Правительство Тюменской области приняло решении о выделении средств на ремонтные работы. Преобразился не только внешний вид здания, но и фойе, зрительный зал, где появились удобные кресла для зрителей, обновлена сцена и театральный занавес.   

На торжественном открытии театра побывали почетные гости - секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая России" Андрей Артюхов и глава Ишима Федор Шишкин. Он отметил, что это радостное событие для всех ишимцев. Есть и еще одна хорошая новость. "В следующем году будут продолжены работы по благоустройству территории вокруг театра. Здесь появится брусчатка, цветники. Аукцион на выполнение этих работ уже выставлен", - подчеркнул глава муниципалитета.

Открытие театра было отмечено премьерой музыкальной комедии "Таинственный ящик.  На сцену вышла почти вся театральная труппа, в том числе и корифеи ишимской сцены: Константин Ларичев, Данил Султанов,  Надежда Лам и Наталья Денисова. В ноябрьской афише Ишимского театра уже заявлены шесть спектаклей для детей и взрослых.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ремонт , Ишим , театр , паводок

Последние новости

09:32 Тюменские подростки освоили искусство эбру Фото
09:21 Стартовал конкурс видеопоздравлений ко Дню матери
09:10 Ишимский театр встретил зрителей в восстановленном здании Фото
08:59 Волонтеров приглашают в "Дзержинец"
08:43 Рыжий Чет ищет хозяина
08:31 Профессор ТюмГУ раскроет тюменцам семь секретов готики
08:07 Проект бюджета обсудят на публичных слушаниях
19:14 В Тюменском районе родители тесно сотрудничают со школами
18:48 Образовательный медиа-проект Mediaсеть стартовал в Тюменском технопарке
18:00 7 ноября - события дня
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

Предприниматели из Омска посетят Тюмень

Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

Хозяйства Викуловского района поддержали более чем на тридцать миллионов рублей

Общество

Тюменские подростки освоили искусство эбру

Стартовал конкурс видеопоздравлений ко Дню матери

Ишимский театр встретил зрителей в восстановленном здании

Спорт

Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени

Сборная России представила новую форму к чемпионату мира по футболу  

ФК "Тюмень" одержал волевую победу в Санкт-Петербурге

Происшествия

Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали около тридцати человек

В Тюмени страховой агент присвоила себе деньги клиентов

Тюменку оштрафовали за прописку двухсот мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+