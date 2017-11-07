Ишимский театр встретил зрителей в восстановленном здании
Фото ИА "Тюменская линия"
Новый театральный сезон начался в Ишиме в обновленном здании Ишимского театра. Здание театра давно нуждалось в ремонте, а в 2016 году еще и серьезно пострадало во время весеннего паводка.
Правительство Тюменской области приняло решении о выделении средств на ремонтные работы. Преобразился не только внешний вид здания, но и фойе, зрительный зал, где появились удобные кресла для зрителей, обновлена сцена и театральный занавес.
На торжественном открытии театра побывали почетные гости - секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая России" Андрей Артюхов и глава Ишима Федор Шишкин. Он отметил, что это радостное событие для всех ишимцев. Есть и еще одна хорошая новость. "В следующем году будут продолжены работы по благоустройству территории вокруг театра. Здесь появится брусчатка, цветники. Аукцион на выполнение этих работ уже выставлен", - подчеркнул глава муниципалитета.
Открытие театра было отмечено премьерой музыкальной комедии "Таинственный ящик. На сцену вышла почти вся театральная труппа, в том числе и корифеи ишимской сцены: Константин Ларичев, Данил Султанов, Надежда Лам и Наталья Денисова. В ноябрьской афише Ишимского театра уже заявлены шесть спектаклей для детей и взрослых.
Соб. инф.
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