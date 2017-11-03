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"Транснефть-Сибирь" занимает первое место в рейтинге организаций региона в области условий и охраны труда

16:44 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

АО "Транснефть-Сибирь" заняло первое место в рейтинге организаций Тюменской области в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы" Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и Безопасность".  

Акционерное общество в очередной раз подтвердило высокий уровень профессионализма и компетенции специалистов, занятых в обеспечении безопасности работников предприятия. На предприятии сформирован системный подход к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

В своей социальной политике АО "Транснефть-Сибирь"  исходит из того, что каждый его сотрудник является уникальным специалистом, а сплоченный и дисциплинированный трудовой коллектив –  наиболее ценный, перспективный и незаменимый актив предприятия. С учетом этого неукоснительное соблюдение всех требований охраны труда, предусмотренных инструкциями, – залог и необходимое условие общего успеха.

Конкурс "Успех и безопасность" проводится ежегодно для пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях. Кроме того, данное мероприятие позволяет привлечь общественное внимание к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, сообщает пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь".

 

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Теги: конкурс , Транснефть-Сибирь

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