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ФЦН Тюмени транслирует опыт малоинвазивной хирургии для других регионов России

09:43 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени в своей работе делает ставку на малоинвазивные методы вмешательства, которые минимально травмируют здоровые ткани и позволяют сократить срок реабилитации пациента после операции.

Для проведения таких операций необходимо современное оборудование и обученный персонал. ФЦН в Тюмени в полной мере располагает этими ресурсами, активно внедряет новые методы лечения и транслирует успешный опыт для других регионов, регулярно организуя образовательные конференции.

Так, 9-10 ноября на базе ФЦН в Тюмени состоится международный образовательный курс, посвященный эндоскопической трансназальной хирургии. Это один из щадящих методов вмешательства, который позволяет снизить риски для пациента. Мероприятие пройдет под эгидой Нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации нейрохирургических обществ, организаторами выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

"Операции эндоскопической трансназальной хирургии в ФЦН проводятся постоянно. За пять лет наши врачи прооперировали таким способом более 600 пациентов. Данный метод активно применяется при любых патологиях области гипоталамуса, клиновидных пазух, при спонтанных или посттравматических ликвореях и других заболеваниях", - рассказал врач-нейрохирург нейрохирургического отделения №4 ФЦН Тюмени Игорь Сакович.

По его словам, в Федеральном центре нейрохирургии применяются 2d- и 3d-эндоскопические системы. Лучшего результата врачам помогает достигать качественная оптика, дающая большое увеличение, что позволяет проводить операции с высокой точностью.

Руководителями предстоящего курса станут главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов и председатель Нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации нейрохирургических обществ, профессор Генри Шредер (Германия). Профессорско-преподавательский состав будет представлен высококлассными специалистами России, в том числе из ФЦН Тюмени, а также из Германии и Пакистана.

В программе запланированы лекции по анатомии, применению эндоскопического доступа, реконструкции основания черепа после эндоскопических трансназальных вмешательств, микрохирургической технике и другим вопросам, касающихся этой сферы. По традиции, конференция будет включать помимо теоретической части практические занятия в лаборатории. По завершению курса слушателям вручат сертификаты.

"Сейчас по всему миру в медицине мы стремимся к минимизации повреждения во время операции - к малоинвазивной хирургии. Здесь, на курсе, как раз можно обучиться этому. Данная методика позволит удалить максимум, причиняя минимум вреда пациенту. То есть мы через нос можем удалить опухоль, находящуюся в мозге", - рассказал об трансназальном методе Альберт Суфианов.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , технологии , медицина , конференция , Альберт Суфианов

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