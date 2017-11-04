Дом культуры "Торфяник" приглашает на фестиваль восточного танца

gorod-kremenchug.pl.ua

Фестиваль восточного танца пройдет в Тюмени в ДК "Торфяник" 4-5 ноября.

4 ноября состоится гала-концерт в рамках "Кубка Сибири 2017", посвященный фестивалю. Мероприятие начнется в 18 часов по адресу ул. Малышева, 26. Вход бесплатный.

Гостей концерта будут ждать выступление президента Лиги профессионалов по восточным танцам из города Москва, Елены Рамазановой, приглашенных судей - Светланы Соколовой, Ирины Каландаровой, Алины Бикмухаметовой, Алены Маркатюк, Анны Русановой, а также лучших студий города по восточным танцам.

5 ноября в ДК "Торфяник" пройдет конкурсный день, в рамках которого участники будут бороться за "Кубок Сибири-2017" и представят свои концертные номера. Все желающие смогут прийти и посмотреть на выступления участников конкурса абсолютно бесплатно.