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Ретроспективу фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио представят в Тюмени

19:21 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ретроспективу фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио представят в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Показы художественных и документальных картин Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио пройдут в Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева и Тюменском государственном институте культуры с 3 по 5 ноября.

Ретроспектива стартовала с картины "Пудана – последняя в роду", в которой сама автор художественной ленты Анастасия Лапсуй сыграла роль шаманки. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной ретроспективе фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио, которая прошла накануне открытия в Тюменской научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

"Ненцы чуть не побили меня за эту роль: "Мы можем простить, когда нас показывают прыгающих вокруг костра. Но ты говорила святые слова – их может сказать перед огнем только шаман", - говорили они. Когда мы в Европе показываем эти фильмы, нам никто не верит, что они документальные", - рассказала Анастасия Лапсуй.

Автор фильмов пообещала по возможности присутствовать на всех показах, чтобы лично пообщаться со зрителями.

В своих фильмах авторы знакомят зрителя с коренными жителями Финляндии – саамами и с народами Ямала. Часть кинолент, представленных в ретроспективе, расскажет о судьбах людей, живущих на Крайнем Севере от скандинавского полуострова на западе до Чукотки на востоке. В ретроспективу вошли шесть всемирно известных документальных и художественных фильмов авторов: "Одиннадцать изображений человека", "Пудана – последняя в роду", "Семь песен из тундры", "Дорога", "Фата Моргана", "Анна".

Анастасия Лапсуй – почетный доктор искусств Лапландского университета, журналист и кинорежиссер. Она награждена почетными грамотами Гостелерадио СССР, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", ее фильмы неоднократно отмечались международными наградами.

Ирина Ромашкина

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Теги: фильм , документальное кино , Тюменская областная научная библиотека , Тюменский государственный институт культуры

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