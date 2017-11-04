Юных тюменцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "Золотой микрофон"

7tricks.ru

Городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" пройдет в Тюмени в Доме культуры и творчества "Торфяник" 13-17 ноября.

До 7 ноября принимаются заявки на участие. Конкурс пройдет в следующих номинациях: народный танец, эстрадный танец, современный танец, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, хоровое пение, инструментальное исполнительство на русских народных инструментах. Также конкурс пройдет в номинации оригинальный жанр, в рамках которой можно представить цирковое искусство, художественное слово, театр миниатюр, пантомиму, пародию, театр моды, СТЭМ, театр малых форм.

Участниками конкурса могут стать творческие коллективы и исполнители города от четырех до 18 лет включительно. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку на следующий адрес электронной почты конкурса 458194@bk.ru.

По интересующим вопросам можно обратиться в оргкомитет конкурса по телефонам 458-328 и 454-882.