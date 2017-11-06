Приложение "Открой свою Тюмень" набирает популярность

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Первое в России приложение-викторина о регионе "Открой свою Тюмень" набирает популярность - с момента запуска тюменцы провели в нем 47 тыс. 876 игр.

Уже 11 человек смогли обменять заработанные в игре баллы на призы – фирменные свитшоты, футболки и значки с символикой Тюменской области, сообщает "Mой портал". Всего приложение на мобильные устройства установили 1 тыс. 764 человека.

"Это интересный формат - изучение своего региона через игру. Мы постарались включить в мобильное приложение вопросы на разные темы, причем не только исторического характера, но и познавательного, событийного и даже развлекательного", - рассказывает руководитель проекта, директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.

"Открой свою Тюмень" - уникальное приложение-викторина, в котором содержатся тысячи вопросов о Тюмени и Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В игре можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Приложение "Открой свою Тюмень" доступно для скачивания в Google Play и Apple Store.

Соб. инф.