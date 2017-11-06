Росгвардия обеспечит безопасность губернаторов России

Росгвардия обеспечит безопасность губернаторов России. Фото с сайта rosgvard.ru

Законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов российских регионов внес президент России Владимир Путин в Госдуму, сообщает Лента.ру.

Документ разместили в базе законопроектов Госдумы. Обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц — как правило на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение". Средства, которые Росгвардия получит по заключенным договорам, будут поступать в федеральный бюджет. Тарифы на охранные услуги определит правительство.

Владимир Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания.