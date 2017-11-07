Пригородные поезда Свердловской железной дороги подготовили к зиме

Пригородные поезда Свердловской железной дороги подготовили к зиме/Фото ИА "Тюменская линия"

Текущий ремонт механического, электрического, тормозного и пневматического оборудования подвижного состава провели специалисты Свердловской региональной дирекции моторвагонного подвижного состава в рамках подготовки к зиме. Особое внимание уделяли системам, связанным с безопасностью движения поездов.

К надежной работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений подготовлены 75 электропоездов, 86 цельнометаллических вагонов и пять рельсовых автобусов

Специалисты провели сезонную регулировку характеристик токоприемников (на зимний режим работы), замену масел и смазок на зимние сорта. В секциях электропоездов и цельнометаллических вагонов прошла ревизия отопления, герметизация окон, проверка исправности освещения салонов и тамбуров, другие работы.

К зиме подготовили скоростные электропоезда ЭС2Г "Ласточка". Специалисты проверили силовое оборудование, механизмы открывания дверей, работу климатической установки. Резиновые профили дверей и окон обработали специальными составами для предотвращения повреждений при низких температурах, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.