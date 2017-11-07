Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Светлана Слепцова. Фото biathlonrus.com

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова назначила своим советником по спорту олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову.

Как сообщает пресс-служба правительства ХМАО, Слепцова вступила в должность с 1 ноября 2017 года.

Светлана Слепцова родилась 31 июля 1986 года в Ханты-Мансийске. Окончила Югорский государственный университет по специальности "Тренер-преподаватель" и "Государственное и муниципальное управление". Чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, почетный житель города Ханты-Мансийска.

Спортивную карьеру Светлана Слепцова завершила в августе 2017 года на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где выиграла три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

"Когда я была в спорте, Наталья Владимировна помогала мне преодолевать трудности. А сейчас предложила такую должность, от которой я не могла отказаться - не каждому предлагают стать советником губернатора. Я знаю, что будет трудно, но в спорте я прошла многое, надеюсь, что и здесь у меня все получится", - сказала Светлана Слепцова.