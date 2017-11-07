Тюменка представит необычную методику на Всероссийском конкурсе "Воспитатель года"

uvatregion.ru

Учитель-логопед тюменского детского сада № 111 Ирина Куценко участвует в конкурсе "Воспитатель года России-2017", который стартовал в Рязани 7 ноября.

На победу претендуют представители 75 регионов, сообщает департамент образования Тюмени.

Ирина Куценко уже стала победительницей профессиональных конкурсов городского и областного ранга. Она представляла на них работу по необычной методике - синквейн. Так называется пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Ее используют для развития речи дошкольников.

"При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с мнением других и договориться", – рассказала тюменская конкурсантка.