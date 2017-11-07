Тюменцы вспоминают ноябрьский парад на Красной площади

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, фото - souz.info/library/stalin/07111941.html

Военный парад в ознаменование 24 годовщины Октябрьской революции проходил в Москве 7 ноября 1941 года. В это время линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города, шли бои за столицу.

Отметим, что в параде участвовал и житель Тюменской области – ялуторовчанин Михаил Алексеевич Воробьев. На его доме установлена памятная доска, напоминающая жителям города об этих событиях.

Согласно данным Президентской библиотеки, с октября 1941 года Москва находилась на осадном положении. Эвакуация и строительство оборонительных сооружений на улицах породило слухи о том, что Иосиф Сталин и члены политбюро ЦК КПСС покинули город. Чтобы развеять эти слухи и поддержать моральный дух страны, Сталин распорядился подготовить парад в условиях строгой секретности. Отмечается, что для советского командования он имел большое политическое значение и стал демонстрацией мужества и стойкости Советской армии и народа.

Торжественный марш открыли курсанты артиллерийского училища. Со знаменами и под боевые революционные марши по главной площади страны прошли артиллеристы, пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с парада многие из них отправились на фронт. Усиленные меры безопасности не позволили ни одному немецкому самолету достичь Красной площади.

На следующий день в сводке "Информбюро" сообщалось: "В день традиционного праздника Великой Октябрьской социалистической революции немецкое командование решило нанести по Москве мощный бомбовый удар и сорвать демонстрацию на Красной площади. Летчики шестого истребительного корпуса и зенитчики ПВО Москвы отразили налет, сбив при этом 34 немецких самолета. Ни одна бомба не упала на город, парад советских войск прошел нормально".

Парад, посвященный этим событиям, проходит на главной площади страны и в 2017 году. Это масштабное шествие кавалеристов Президентского полка, исторических рот, суворовцев и кадетов. Всего в параде принимают участие более 5 тыс. человек.

Евгения Шевцова