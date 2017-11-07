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Студент ТюмГУ победил в шахматном турнире во Франции

17:30 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Студент ТюмГУ победил в шахматном турнире во Франции/Даниил Юффа. Фото ТюмГУ

Студент Финансово-экономического института ТюмГУ Даниил Юффа одержал победу в турнире молодых мастеров, проходившем во Франции в рамках шахматного фестиваля "LeTrophee Karpov". В раунде, где решалась судьба золота, тюменский гроссмейстер взял верх над представителем Ирана Амирреза Поуррамезанали, сообщается на сайте ТюмГУ со ссылкой на АСН "Тюменская арена".

Начинали соревнования восемь игроков. Они сражались в быстрые шахматы и блиц. Потом выявился квартет лучших, которые по нокаут-системе сыграли в рапид.

В полуфинале Юффа победил французского гроссмейстера Эндрю Дему. Для успеха в финальном поединке с иранским гроссмейстером Даниилу хватило двух партий. Он выиграл со счётом 1,5:0,5 и завоевал главный приз на фестивале в честь чемпиона мира Анатолия Карпова.

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Теги: Анатолий Карпов , Даниил Юффа , шахматы , Франция

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