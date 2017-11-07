up

7.11.2017 вторник

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Новый музейный комплекс откроется крупнейшей индустриальной выставкой

17:17 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Спецпроект "Работа никогда не завершается", фото - uralbiennale.ru

Специальный проект четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства – выставка "Работа никогда не завершается" - станет первым проектом в новом музейном комплексе на ул. Советской, 63 в Тюмени.

Напомним, здание спроектировано и построено специально для музейных нужд: оно включает экспозиционные площади общей площадью 6 тыс. 600 кв. м и фондохранилище размером более 9 тыс. кв. м. Все выставочные залы нового музея оснащены современным оборудованием.

Выставка "Работа никогда не завершается", которая здесь разместится, - развивает основную тему биеннале этого года "Новая грамотность". Источником вдохновения для куратора Светланы Усольцевой стал старинный тюменский промысел — ковровое ткачество. Это выставка об ударниках креативного труда, в жизни которых размыты границы между частным и публичным, между работой и отдыхом. Они измеряют свое время проектами подобно тому, как ткачи мерили свое время сделанными коврами. Все произведения, вошедшие в экспозицию, связаны с плетением, ткачеством и рукоделием.

Всего в экспозиции работы 26 современных художников из России, Азербайджана, Турции и Италии. Специально к открытию выставки в Тюмень приедут художники Леонид Тишков, Алексей Трегубов, Фархад Фарзалиев, Татьяна Ахметгалиева, Варвара Кузьмина и творческое объединение "Куда бегут собаки".

Проект поддерживает правительство Тюменской области. Также выставка включена в единую благотворительную программу компании СИБУР "Формула хороших дел".

"Развитие культурной среды в регионах нашего присутствия является важным направлением  нашей программы  . Интересные и значимые события – важная часть досуга, они во многом определяют привлекательность городов для жизни, в том числе для наших сотрудников. Уральская биеннале современного искусства - один из наиболее ярких культурных проектов в России, и мы рады быть причастны к тому, что теперь такие мероприятия проходят и в Тюменской области", - отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Владислав Кузнецов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: музейный комплекс им , Словцова , искусство , выставка

Последние новости

18:31 Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ
18:09 Владимир Якушев: Тюменская область - инновационный регион
17:56 8 ноября - события дня
17:43 В Тюмени встретят День благодарения Сибири
17:30 Студент ТюмГУ победил в шахматном турнире во Франции
17:17 Новый музейный комплекс откроется крупнейшей индустриальной выставкой
17:04 Участник Великой Отечественной войны отмечает день рождения Фото
16:51 Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет
16:38 Сериал "Взрослые дети" пригласили на ТВ-3 Фото
16:25 Пригодные для жизни планеты изучают ученые
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область - инновационный регион

Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

Политика

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Экономика

Предприниматели из Омска посетят Тюмень

Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

Хозяйства Викуловского района поддержали более чем на тридцать миллионов рублей

Общество

Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ

8 ноября - события дня

В Тюмени встретят День благодарения Сибири

Спорт

В Плехановской, Луговской и Московской школах появятся спортивные площадки

Cедьмое ноября в Тюмени станет хоккейным днем

Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени

Происшествия

Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет

Житель Заводоуковска ответит за смерть велосипедистки в ДТП

Тюменец осужден за убийство коллеги на Ямале
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+