Новый музейный комплекс откроется крупнейшей индустриальной выставкой

Спецпроект "Работа никогда не завершается", фото - uralbiennale.ru

Специальный проект четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства – выставка "Работа никогда не завершается" - станет первым проектом в новом музейном комплексе на ул. Советской, 63 в Тюмени.

Напомним, здание спроектировано и построено специально для музейных нужд: оно включает экспозиционные площади общей площадью 6 тыс. 600 кв. м и фондохранилище размером более 9 тыс. кв. м. Все выставочные залы нового музея оснащены современным оборудованием.

Выставка "Работа никогда не завершается", которая здесь разместится, - развивает основную тему биеннале этого года "Новая грамотность". Источником вдохновения для куратора Светланы Усольцевой стал старинный тюменский промысел — ковровое ткачество. Это выставка об ударниках креативного труда, в жизни которых размыты границы между частным и публичным, между работой и отдыхом. Они измеряют свое время проектами подобно тому, как ткачи мерили свое время сделанными коврами. Все произведения, вошедшие в экспозицию, связаны с плетением, ткачеством и рукоделием.

Всего в экспозиции работы 26 современных художников из России, Азербайджана, Турции и Италии. Специально к открытию выставки в Тюмень приедут художники Леонид Тишков, Алексей Трегубов, Фархад Фарзалиев, Татьяна Ахметгалиева, Варвара Кузьмина и творческое объединение "Куда бегут собаки".

Проект поддерживает правительство Тюменской области. Также выставка включена в единую благотворительную программу компании СИБУР "Формула хороших дел".

"Развитие культурной среды в регионах нашего присутствия является важным направлением нашей программы . Интересные и значимые события – важная часть досуга, они во многом определяют привлекательность городов для жизни, в том числе для наших сотрудников. Уральская биеннале современного искусства - один из наиболее ярких культурных проектов в России, и мы рады быть причастны к тому, что теперь такие мероприятия проходят и в Тюменской области", - отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Владислав Кузнецов.