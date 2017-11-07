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Пригодные для жизни планеты изучают ученые

16:25 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Минобрнауки

Ученые Нижегородского института прикладной физики исключили из "обитаемой зоны" одну из четырех потенциально пригодных для жизни планет системы TRAPPIST-1. Из-за сильной магнитной индукции под корой планеты находится океан раскаленной магмы и на ее поверхности повсеместно и постоянно извергаются вулканы, так что жизни на ней, скорее всего, нет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По словам ученых, такая ситуация с вулканизмом должна быть на четырех из семи планет этой системы, на тех, что ближе к своему светилу — звезде класса красный карлик. Магнитное поле этой звезды в 600 раз сильнее, чем у Солнца, а планеты находятся сравнительно близко к ней. Это сказывается и на магнитном поле ближних к звезде планет. Такая же температура и в верхних слоях мантии планет. Кроме этого температуру на планетах поднимает и сложение их гравитационных полей, вызванное синхронным вращением вокруг звезды.

В итоге на четырех ближайших к звезде планетах верхний слой мантии расплавлен до состояния раскаленной жижи, которая постоянно выплескивается на поверхность планет. Однако остальные три планеты системы, дальние от светила, по-прежнему остаются в "обитаемой зоне". Жизнь на них, подобная земной, по-прежнему теоретически возможна.

Планетная система TRAPPIST-1 названа так в честь телескопа-робота, который обнаружил эти планеты. Телескоп TRAPPIST установлен в чилийской пустыне Атакама, где почти никогда нет облаков, он работает в автономном режиме и передает данные в Бельгию и Швейцарию. В 2016 году он передал изображения трех планет такого же размера, как Земля, вращающихся вокруг красного карлика на расстоянии 40 световых лет от Земли, сообщает на сайте Минобрнауки.

Планеты красных карликов считаются перспективными с точки зрения обитаемости, потому что красные карлики живут намного дольше желто-оранжевых звезд класса Солнца, а значит, и времени на зарождение и развитие жизни на их планетах больше, необходима только вода в жидком виде.

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Теги: наука , космос

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