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Опознан погибший при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена

14:30 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС России

Опознан погибший при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена — им оказался научный сотрудник ФГБУ "ААНИИ" Росгидромета Максим Каулио, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев.

"Установлена личность погибшего — это Каулио Максим Валерьевич, 1992 года рождения", — сказал Николаев. По его словам, поисковая операция продолжается.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.

Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Оно было отправлено на опознание в норвежский Тромсё.

Ночью 4 ноября фюзеляж вертолета подняли со дна, но тел в нем не оказалось.

Как сообщало ИА "Тюменская линия" ранее, на борту Ми-8 авиакомпании "Конверс-Авиа" находились жители Тюменской области - командир воздушного судна тоболяк Евгений Баранов и второй пилот тюменец Владимир Фролов.

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Теги: ЧС , Ми-8 , происшествие

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