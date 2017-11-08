Ишимцы вышли в финал всероссийского чемпионата сантехников

Ишимцы вышли в финал всероссийского чемпионата сантехников/Фото ИА "Тюменская линия"

Команда "Ишим-Водоканал", в состав которой вошли Алексей Крюков и Вячеслав Насилевский, представит Тюменскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства "Лучший сантехник. Кубок России-2017". В этом году призовой фонд составляет 600 тыс. рублей. За статус чемпиона будут бороться 20 команд из разных регионов страны, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

"Команда "Ишим-Водоканал" уже успешно прошла два заочных этапа — "Школа сантехмена" и "Добро согревает", — сообщает пресс-служба организатора чемпионата благотворительный фонд "Мечта".

В рамках первого этапа ишимские сантехники провели профориентационный мастер-класс для воспитанников школы № 5. Основные темы — Год экологии и водопроводные системы. На втором этапе Алексей и Дмитрий оказали безвозмездную профессиональную помощь землякам. У инвалида 3 группы Екатерины Ольковой сантехническое оборудование в квартире не менялось более 15 лет. Алексей Крюков в считанные часы демонтировал старый унитаз и установил новый. Тем временем в квартире Анны Одинцовой, ветерана труда, его напарник установил долгожданные счетчики на воду и новый смеситель.

В этом году на старт профессионального конкурса вышли 85 команд из 46 регионов России и стран СНГ. По итогам отбора конкурсного жюри команда "Ишим-Водоканал" вошла в двадцатку финалистов.

22 ноября в Челябинске состоятся финальные соревнования. Желающие могут следить за развитием событий на профессиональном турнире в режиме онлайн. На сайте чемпионата будет идти интернет-трансляция мероприятия от основного информационного партнера — телеканала ОТВ.