Региональные театры получат грантовую поддержку

Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс на предоставление государственной поддержки в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов правительства Тюменской области объявлен региональным департаментом культуры.

Всего на осуществление театральных творческих проектов выделено 2 млн рублей. Предусмотрено шесть грантов. 450 тыс. рублей выделено на постановку спектакля по произведениям современной драматургии, 350 тыс. рублей - на спектакль для детской аудитории. Два гранта по 450 тыс. рублей предусмотрены на постановки, основанные на произведении русской или мировой классики. И еще два гранта по 150 тыс. рублей - на спектакли в любительском театре.

Критериями отбора являются новизна, инновационность, реализация проекта в короткие сроки, детальная проработанность, наличие внебюджетных средств, сообщает департамент культуры Тюменской области.