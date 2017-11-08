На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск дальнобойщик спровоцировал аварию

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

Три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области 7 ноября.

Около полудня на 243 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автомобили "Скания" и "Киа Рио". По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила обгона, выехав на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения 58-летний водитель легкового автомобиля получил перелом носа и ушибы.

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

В 7 часов на ул. 50 лет Октября, 206 в Тюмени произошла авария с участием четырех автомобилей: "Лада Гранта", "Лада Приора", "Ниссан" и "Киа".

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

"Гранта" въехала в стоящие перед перекрестком автомобили. Ушиб грудной клетки получила 25-летняя водитель "Киа".

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

По имеющейся информации, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением автомобилем из-за неверно выбранной скорости.

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

Около 16 часов на ул. Ленина, 76 в салоне автобуса ЛиАЗ упал 18-летний пассажир. Врачи подозревают у молодого человека сотрясение головного мозга.

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

Предварительно, инцидент произошел из-за резкого торможения, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.