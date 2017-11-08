Тюменцы угостили участников гастрономического фестиваля "нефтяной" ухой

Тюменцы угостили участников гастрономического фестиваля "ухой с нефтью"/Фото со страницы организатора фестиваля "ВКонтакте"

Варенье из сосновых шишек и кедровых орехов, иван-чай, гречневую кашу с олениной и мороженое с чипсами из оленины предложили тюменцы гостям гастрономического фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге и был посвящен национальным кухням народов России.

Пожалуй, самым необычным блюдом, которое представила тюменская делегация, стала "Уха с нефтью".

"Люди удивлялись не только названию, но и жгуче-черному цвету нашей ухи. Секрет в добавлении чернил каракатицы. Угощение получилось очень вкусным, насыщенным: бульон сварили из нельмы и стерляди с добавлением крапивы. Столитровый казан разошелся полностью, гости фестиваля оставили исключительно положительные отзывы. Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, который продегустировал уху, блюдо тоже очень понравилось", - рассказал начальник отдела туризма и продвижения департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов.

Помимо дегустации, тюменцы предоставили гостям фестиваля возможность познакомиться с туристическими возможностями региона.

"Мы рассказывали, что приехали из нефтяного региона, при этом были колоритно одеты: в зимней форме нефтяников, с касками, при полном антураже. Мы говорили о наших знаменитых горячих источниках, о богатом нефтяном прошлом, продемонстрировали 3-D метки, рассказали о разрабатываемом туристическом маршруте "Черное золото Сибири. Думаю, нам удалось удивить посетителей мероприятия", - заключил Алексей Плеханов.

Татьяна Ковалева