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Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь

13:15 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС России

Семьям членов экипажа Ми-8, потерпевшего крушение у берегов Шпицбергена, и сотрудников ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", находившихся на его борту, будет оказана материальная помощь. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

"Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил ведомствам проработать и организовать решение всех вопросов, связанных с материальными выплатами семьям погибших, а также оказанием иной необходимой помощи, в том числе по организации обучения и отдыха детей погибших", - отмечено в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного п. Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в 2 км северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета  обнаружено тело одного погибшего. Оно было отправлено на опознание в норвежский Тромсё. Им оказался научный сотрудник ФГБУ "ААНИИ" Росгидромета Максим Каулио,

Как сообщало ИА "Тюменская линия" ранее, на борту Ми-8 авиакомпании "Конверс-Авиа" находились жители Тюменской области - командир воздушного судна тоболяк Евгений Баранов и второй пилот тюменец Владимир Фролов.

31 октября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжение о выделении материальной помощи семьям погибших в Норвегии летчиков. "Эти семьи оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в нашей помощи", — отметил глава региона. Местным органам социальной защиты поручено оказать психологическую поддержку семьям, потерявшим своих близких.

Российские и норвежские спасатели продолжат поиск пассажиров и членов экипажа разбившегося у берегов Шпицбергена российского вертолета Ми-8. По итогам российско-норвежского совещания принято решение направить основные усилия на поиск по береговой линии с применением плавсредств МЧС России и спасательной службы Норвегии". Сил и средств для проведения поисковой операции достаточно.

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Теги: материальная помощь , Ми-8 , Владимир Якушев , Аркадий Дворкович , МЧС , авиакатастрофа

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