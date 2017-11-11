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Тюменцы активно влияют на подготовку дворов и дорог к зиме

09:32 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

255 сообщений поступило на портал "Тюмень – наш дом" в октябре 2017 года.

Чаще всего жители жаловались на неубранные дворовые территории – 88 обращений. Ненадлежащее содержание контейнерных площадок отметили в 21 сообщении, брошенные автомобили – в 36. По поводу наружного освещения поступила 21 жалоба, несанкционированных надписей – 14. Еще в 38 случаях тюменцы отметили недостатки ремонта и текущего содержания дорог.

По данным городской администрации, с помощью активных горожан в октябре приведены в порядок 47 дворовых территорий, отремонтированы два дорожных знака, ликвидированы несанкционированные надписи с 14 объектов, устранено подтопление на 12 объектах улично-дорожной сети. Еще на 13 участках автодорог восстановлено наружное освещение. Также по указанию жителей закрыты подвальные и чердачные помещения в двух многоквартирных домах и убран мусор с контейнерных площадок на 16 объектах.

В целом октябрь оказался переходным периодом для коммунальных служб и управляющих компаний. Все ведомства постарались в срок решить запланированные вопросы и завершить ямочные ремонты, ремонт игрового оборудования на детских площадках, привели в нормативное состояние люки смотровых колодцев. Работы, которые еще не удалось завершить, остаются на контроле городской администрации.

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Теги: портал Тюмень - наш дом , дворы , подготовка к зиме

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