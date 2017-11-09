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Чем занят смартфон уральцев с утра до вечера

11:47 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Утро уральского смартфона начинается с проверки погоды и пробок, а вечер, как правило, заканчивается просмотром мультфильмов. Вырос интерес жителей к гороскопам и прогнозам на грядущий год. Эти темы особенно волновали пользователей мобильного Интернета "МегаФона" в первые месяцы осени.

Получать информацию в Глобальной сети стало комфортнее. Последние замеры на сети оператора показали, что со смартфона интернет-страницы открываются всего за 2-4 секунды. Поэтому утром и днем люди могут оперативно узнать о погоде и прочитать новости. Вечером растет интерес к видео ­­– и смотреть его стало удобнее. С начала осени "МегаФон" увеличил скорость загрузки динамичного контента на 15%.

"На многочисленные запросы уральцев весь день быстро реагирует мобильный Интернет. В целом с начала года пользователи стали искать и скачивать из Всемирной паутины в полтора раза больше данных. За неделю через нашу сеть уже проходит такой объем трафика, которого хватило бы на скачивание песен длиною в два столетия", – рассказал директор по инфраструктуре "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

Тренд этого года – потребление контента со смартфонов и планшетов в режиме онлайн. Осенью вырос интерес к детским видео – родители стали чаще устраивать семейные вечера для совместного просмотра мультфильмов. Любимым выбором малышей стали "Маша и Медведь", "Щенячий патруль" и "Приключения Ам Няма".

Инженерам также удалось повысить успешность интернет-сессий, скорость в сети четвертого поколения и работу передачи данных во время движения. Загружать информацию о пробках, прокладывать лучшие маршруты в навигаторе и пользоваться другими полезными приложениями в дороге можно на средней скорости около 14 Мбит/с.

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Теги: смартфоны , МегаФон

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