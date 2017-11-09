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"МегаФон" провел самую масштабную 4G-стройку в стране

12:09 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Россиянам прибавили скорости в мобильном Интернете. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев "большая четверка" построила в стране 39 тыс. 682 объекта связи LTE. Из них практически каждую вторую 4G базовую станцию установил "МегаФон".

"МегаФон" – автор самой масштабной стройки четвертого поколения в стране. Оператор лидирует по числу базовых станций LTE – за девять месяцев этого года их количество увеличилось на 39% – сейчас их более 60 тыс. Доля в общем приросте новых объектов связи составила 44%.

Каждую шестую базовую станцию нового поколения в этом году "МегаФон" установил на территории Большого Урала. Сеть 4G оператора охватывает 396 населенных пунктов и доступна 83% населения края.

"Всего за день наша сеть в регионе справляется с объемом в 400 миллионов мегабайт. Количество потребляемой информации постоянно растет, как и желание людей скачивать ее на хорошей скорости. За счет лучшего LTE-покрытия в России наши клиенты могут с комфортом решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране", – отметил директор компании "МегаФон" на Урале Валерий Величко.

Проверить, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в 4G, можно с помощью команды *507#.  Стоимость услуг в 2G, 3G и 4G сетях одинакова. Для свободного использования социальных сетей, мессенджеров и любимых интернет-ресурсов создана линейка тарифных планов "Включайся!".

Данные Роскомнадзора от 2 ноября 2017 года

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Теги: Интернет , связь , МегаФон

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