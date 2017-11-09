Яндекс.Навигатор укажет дорогу голосами Йоды и Дарта Вейдера

Яндекс.Навигатор укажет дорогу голосами Йоды и Дарта Вейдера/Фото сервиса Яндекс.Навигатор

Голос магистра Йоды или Дарта Вейдера могут включить в Яндекс.Навигаторе поклонники "Звёздных войн".

Актеры, озвучивающие персонажей для российского проката, записали для приложения больше сотни реплик. Это и простые навигационные подсказки вроде "поверните налево", и уникальные фразы.

"Питает джедая сила, но опасаться темной стороны надо", — предупреждает Йода в начале поездки.

"Дарт Вейдер принимает командование этим звездным разрушителем", — говорит в аналогичной ситуации владыка ситхов.

О прибытии в конечную точку водителю сообщат фразами "Судя по мастерству, не падаван, а джедай вез меня! Тут мы расстанемся", а также "Мое предназначение здесь исполнено. Штурмовики, приготовить челнок".

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение ежедневно определяет, какая сторона силы взяла верх. На страницу с результатами подсчета можно попасть из меню навигатора и поделиться ею с друзьями.

Помимо голоса, пользователь может выбрать новую метку для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.

Когда навигатор только появился, пользователи приложения могли выбирать из двух штурманов — Оксаны и Дмитрия. С тех пор к ним присоединилось много знаменитостей. Помимо магистра Йоды и лорда Вейдера, это спортивный комментатор Василий Уткин, режиссер Фёдор Бондарчук, стендап-комик Гарик Харламов, рэпер Баста и лидер трансформеров-автоботов Оптимус Прайм.

Яндекс.Навигатор — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. В России приложением ежемесячно пользуются почти 14 млн человек. Навигатор также работает в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.