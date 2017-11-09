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Тюменское рыбоперебатывающее предприятие поставило первую продукцию в Москву и Санкт-Петербург

10:52 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
atmr.ru

В поселке Молодежный Тюменского района успешно работает рыбоперерабатывающее предприятие компании ООО "Эра-98". Оно производит вяленую, соленую и копченую рыбу, пресервы из сельди, скумбрии и морской капусты, изделия из рыбного фарша, полуфабрикаты, фасованную мороженую рыбу, которая пользуется большим спросом не только у жителей Тюменской области, но и Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Недавно предприятие сделало пробные поставки в Москву и Санкт-Петербург. Всего в продуктовой линейке рыбного комплекса около 250 наименований продукции.

Проектная мощность перерабатывающего комплекса в Молодежном позволяет ежегодно выпускать более пяти тысяч тонн готовой продукции. Весной следующего года здесь начнется строительство прудового хозяйства для содержания маточного стада судака и выращивания товарной рыбы.

Напомним, инвестиционный проект по строительству рыбного технопарка был реализован компанией "Эра-98" в 2016 году. Объем инвестиций составил 800 миллионов рублей, создано 150 рабочих мест.

Со стороны областного правительства инвестиционному проекту оказана комплексная государственная поддержка, которая заключалась в субсидировании части затрат на приобретение рыбопосадочного материала,  предоставлении инвестиционного займа, а также помощи при прохождении различных разрешительных процедур. На всех этапах проекта его сопровождали сотрудники правительства Тюменской области и администрации Тюменского района, оказывая инвестору содействие в части быстрого и комфортного разрешения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению технических условий, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию.

По мнению главы региона Владимира Якушева, тюменский рыбохозяйственный комплекс обладает мощным ресурсным, технологическим, промышленным потенциалом и проходит этап качественных преобразований. Регион возлагает большие надежды на создаваемый рыбный технопарк. На его базе планируется обучать специалистов аквакультуры, повышать их квалификацию.

С каждым годом рыбоводы региона наращивают производство. Всего в Тюменской области по итогам девяти месяцев текущего года выращено 1 тыс. 316 тонн рыбы. Из них 549 тонн пеляди, 509 тонн карпа (это на 241 тонну больше уровня прошлого года), 128 тонн щуки, 22 тонны судака и 108 тонн прочих видов рыб.

 

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Теги: Эра-98 , рыбопереработка , рыборазведение , инвестиционный проект , Владимир Якушев

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