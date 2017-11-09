Викуловские школьники провели осенние каникулы в космосе

Смена "Земля в иллюминаторе" в Викулово, фото пресс-центра лагеря "Русичи"

28 детей Викуловского района отдохнули на межканикулярной смене в детском центре "Русичи" в октябре-ноябре 2017 года.

По легенде смены, все они стали студентами университета космонавтики "Млечный путь" и отправились в космическое путешествие. Здесь ребята ближе познакомились с планетами Солнечной системы, узнали новые факты о Вселенной и мировых покорителях звездного пространства. Например о том, что первыми в космос отправились не Белка и Стрелка, а Лайка – она совершила путешествие почти на три года раньше.

Посетили ребята и воображаемые космические объекты: СтарТур - планету спорта, Ра-планету радости, НЕвредуна – планету безопасности. Здесь экипаж познакомился с инопланетными жителями Гумой и Ноидом, которые помогли справиться со всеми заданиями и успешно вернуться на Землю.

Также для юных покорителей космоса прошли спортивные "КОСМОстарты", познавательные игры, работали творческие мастерские. Все вечерние программы начинались с известной фразы Юрия Гагарина "Поехали!".

Помимо игр и развлечений отдыхающие укрепили здоровье ежедневными прогулками в сосновом бору, кислородными коктейлями, поездками в бассейн и утренними разминками на свежем воздухе.

Евгения Шевцова