Новый музейный комплекс станет пространством содержательного досуга тюменцев

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 350 тыс. экспонатов разместят в новом здании музейного комплекса им. И. Я. Словцова на ул. Советской в Тюмени. В их числе уникальные произведения русских живописцев - "В волнах", "Ялта", "Флот в виду Севастополя" Айвазовского, "Парадный портрет императора Александра второго", "Портрет художника "И. И. Бродского" кисти Репина, "Лесной пейзаж" Шишкина.

Посетители музея смогут также увидеть работы известных скульпторов Марочетти, Лансере, коллекцию декоративно-прикладного искусства - жестовские подносы, павлопосадские платки, палеховские шкатулки, уникальную коллекцию икон.

Напомним, новый музей откроется 9 ноября специальным проектом "Работа никогда не завершается" в рамках четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Как отметила на пресс-конференции первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, открытие музея это долгожданное событие для региона и Тюмени.

"Здание строилось более 20 лет. У всех тюменцев была мечта, чтобы музей когда-нибудь принял посетителей. И это время настало. Хотелось бы, чтобы выставочная деятельность нового музея дала новые точки роста Тюменской области", - сказала Наталья Шевчик, приветствуя представителей СМИ Москвы, Тюмени и Екатеринбурга.

Директор музейного комплекса Светлана Сидорова выразила надежду, что новый музей станет пространством содержательного досуга тюменцев, а его посетители смогут увидеть все новое и современное в искусстве.

Она добавила, что в музее уже работает фондохранилище, которое вмещает более 30 коллекций предметов. Здание включает семь зон музейного сервиса и амфитеатр на 300 мест.

Общая площадь музея составляет 29 тыс. кв. м, из них 4 тыс. кв. м занимает выставочное пространство. Единовременно музей сможет принять 1 тыс. ценителей искусства.

Здание оборудовано автоматическим регулятором температурного режима. Установлена современная пожарная система автоматического газотушения, безвредная для экспонатов и посетителей.

Любовь Голышева