up

10.11.2017 пятница

EUR 68.7865

USD 59.2527

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

09:31 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Афиша спектакля "Приглашение на казнь". Театр-студия "Будильник"

Спектакль в жанре сюрреалистического квест-рума "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова покажет театр-студия "Будильник" 18 и 19 ноября. Премьера пройдет на большой сцене театрального центра "Космос".

По словам руководителя и режиссера театр-студии "Будильник" Юрия Демчука, в спектакле исследуется область "душевной бутафории".

"Ложь и бессодержательность становятся нормой, удобным способом существования в семье и обществе, так как не требуют особых душевных и физических затрат. Мы, вслед за Набоковым, прослеживаем, как в результате соблюдения неких правил игры происходит постепенная инволюция, деградация человека. За ненадобностью притупляются, а затем и отмирают совесть, честность, ответственность, милосердие, соучастие. Сколько же усилий надо затратить, чтоб повернуть этот процесс вспять и не допустить казнь главных нравственных качеств! Путь, который проходит герой Набокова, доказывает, что это возможно", - отметил он.

В постановке заняты 14 актеров, которые примерят на себя 22 роли в атмосфере декораций весом в 150 кг. Цифры, которые рассказал о постановке Юрий Демчук корреспонденту "Тюменской линии", впечатляют.

По его словам, на репетиции уже ушло почти 245 часов, к которым можно смело прибавить 53 часа, отведенные на создание декораций. Последние, кстати, перевозили 15 раз по разным репетиционным площадкам, потому что дома у театра нет, несмотря на шестилетнюю историю работы и множество наград со всероссийских и международных конкурсов.

"Главным камнем преткновения при создании этой работы стала вечная проблема нашего театра — отсутствие собственного помещения. У нас нет площадки, на которой мы могли бы тренироваться, репетировать, создавать декорации, костюмы и хранить их. Я понимаю, что сто квадратных метров на дороге не валяются. Из всех сил стараюсь искать плюсы в нашей ситуации, — рассказывает Юрий Демчук. — На мой взгляд, улицы нас закалили. Выживаемость 80-го уровня, как говорится. Мы были везде: от подвалов жилых домов до сцен тюменского драматического театра. И в какой-то момент наших скитаний по разным репетиционным точкам города я ощутил, насколько дружный и сплоченный коллектив за моей спиной: выросший, возмужавший, потрепанный жизнью, но не утративший творческого огня. В жилах появилась еще одна примесь крови, я ее называю цыганской. Мы - табор, который своей энергией заполняет и пропитывает пространство вокруг. Часто бывает так: мы приходим, разворачиваем кибитку, расстилаем коврик и появляется свет, жизнь, смех, на глазах возникает Театр. Играем, и через пару дней снова сборы: разборка, погрузка, перевозка. И также на глазах пространство перестает звенеть, исчезают декорации, тускнеет свет. Я понаблюдал однажды со стороны, как мои ребята сворачиваются и разворачиваются. Это нечто! Чудо театра! Я их в этот момент цыганами зову, а они мне в ответ: "Барон, отдай нам паспорта". В общем, энтузиасты чистой воды с очень крепкой идеей. Не знаю, насколько нас хватит без дотаций и серьезной поддержки, но мы постараемся продержаться подольше", - подытожил Юрий Демчук.

Во время спектакля артисты обещают произнести почти 7 тыс. слов для 100 зрителей. А максимальная температура актера во время кульминации на репетициях уже доходит до 38,2 градуса Цельсия.

Одной из серьезных поддержек может стать полный зал зрителей. Билеты доступны здесь.

Владислав Соколов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: молодежь , театры , премьера

Последние новости

09:53 В Тюмени назовут героев спорта
09:42 На Ямале планируют создать сеть горных приютов
09:31 Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову
09:20 Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени
09:09 "Рубин" одержал домашнюю победу Фото
08:58 Тюменцев просят рациональнее расходовать воду
08:43 Светофоры не будут работать в районе улиц Одесской и 50 лет Октября
08:29 В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран Фото
08:07 Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным
22:32 Для тюменцев и жителей Казахстана разработают новые туристические маршруты
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества с Казахстаном

На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

Тюменские франшизы успешно реализуются в России и за рубежом

Политика

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Степан Киричук: приграничное сотрудничество нужно развивать на муниципальном уровне

Экономика

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Разработкой тюменских ученых заинтересовалось "Газпромнефть-Ямал"

В Казанский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Общество

На Ямале планируют создать сеть горных приютов

Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Спорт

В Тюмени назовут героев спорта

"Рубин" одержал домашнюю победу

Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Происшествия

В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран

Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

Упавшей в автобусе тюменской пенсионерке транспортники выплатили компенсацию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+