Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

Афиша спектакля "Приглашение на казнь". Театр-студия "Будильник"

Спектакль в жанре сюрреалистического квест-рума "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова покажет театр-студия "Будильник" 18 и 19 ноября. Премьера пройдет на большой сцене театрального центра "Космос".

По словам руководителя и режиссера театр-студии "Будильник" Юрия Демчука, в спектакле исследуется область "душевной бутафории".

"Ложь и бессодержательность становятся нормой, удобным способом существования в семье и обществе, так как не требуют особых душевных и физических затрат. Мы, вслед за Набоковым, прослеживаем, как в результате соблюдения неких правил игры происходит постепенная инволюция, деградация человека. За ненадобностью притупляются, а затем и отмирают совесть, честность, ответственность, милосердие, соучастие. Сколько же усилий надо затратить, чтоб повернуть этот процесс вспять и не допустить казнь главных нравственных качеств! Путь, который проходит герой Набокова, доказывает, что это возможно", - отметил он.

В постановке заняты 14 актеров, которые примерят на себя 22 роли в атмосфере декораций весом в 150 кг. Цифры, которые рассказал о постановке Юрий Демчук корреспонденту "Тюменской линии", впечатляют.

По его словам, на репетиции уже ушло почти 245 часов, к которым можно смело прибавить 53 часа, отведенные на создание декораций. Последние, кстати, перевозили 15 раз по разным репетиционным площадкам, потому что дома у театра нет, несмотря на шестилетнюю историю работы и множество наград со всероссийских и международных конкурсов.

"Главным камнем преткновения при создании этой работы стала вечная проблема нашего театра — отсутствие собственного помещения. У нас нет площадки, на которой мы могли бы тренироваться, репетировать, создавать декорации, костюмы и хранить их. Я понимаю, что сто квадратных метров на дороге не валяются. Из всех сил стараюсь искать плюсы в нашей ситуации, — рассказывает Юрий Демчук. — На мой взгляд, улицы нас закалили. Выживаемость 80-го уровня, как говорится. Мы были везде: от подвалов жилых домов до сцен тюменского драматического театра. И в какой-то момент наших скитаний по разным репетиционным точкам города я ощутил, насколько дружный и сплоченный коллектив за моей спиной: выросший, возмужавший, потрепанный жизнью, но не утративший творческого огня. В жилах появилась еще одна примесь крови, я ее называю цыганской. Мы - табор, который своей энергией заполняет и пропитывает пространство вокруг. Часто бывает так: мы приходим, разворачиваем кибитку, расстилаем коврик и появляется свет, жизнь, смех, на глазах возникает Театр. Играем, и через пару дней снова сборы: разборка, погрузка, перевозка. И также на глазах пространство перестает звенеть, исчезают декорации, тускнеет свет. Я понаблюдал однажды со стороны, как мои ребята сворачиваются и разворачиваются. Это нечто! Чудо театра! Я их в этот момент цыганами зову, а они мне в ответ: "Барон, отдай нам паспорта". В общем, энтузиасты чистой воды с очень крепкой идеей. Не знаю, насколько нас хватит без дотаций и серьезной поддержки, но мы постараемся продержаться подольше", - подытожил Юрий Демчук.

Во время спектакля артисты обещают произнести почти 7 тыс. слов для 100 зрителей. А максимальная температура актера во время кульминации на репетициях уже доходит до 38,2 градуса Цельсия.

Одной из серьезных поддержек может стать полный зал зрителей. Билеты доступны здесь.

Владислав Соколов