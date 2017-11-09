Юные тюменцы покажут цирковые номера на городском творческом конкурсе

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Торжественное открытие городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" состоится в Тюмени 13 ноября. Мероприятие пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26), начало в 10 часов.

На открытии конкурса будет представлена концертная программа при световом сопровождении. Юные артисты представят зрителям и жюри конкурсные выступления по цирковому искусству в номинации "Оригинальный жанр".

Все желающие смогут прийти и абсолютно бесплатно посмотреть представление, в рамках которого ребята покажут воздушную акробатику, жонглирование, элементы с кольцами, эквилибр, хула-хупы и еще множество лучших цирковых номеров города.

ХIX городской конкурс детского и юношеского творчества"Золотой микрофон" пройдет с 13 по 17 ноября. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится 23 ноября. Творческие состязания будут проходить по девяти номинациям в четырех возрастных категориях.

Учредителем городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" является департамент культуры администрации города Тюмени, организатор – Центр культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.