Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

sledcom.ru

21-летняя тюменка обвиняется в покушении на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

По версии следствия, в июне 2017 года девушка через Интернет заказала специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации – GPS (GSM) – трекер "TK102", которое позволяет отслеживать местоположение транспорта или человека. Между тем получить трекер не смогла, поскольку 26 июня 2017 года в ходе таможенного досмотра международного почтового отправления, поступившего из Монголии, его обнаружил и изъял сотрудник таможенного поста аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.