Активисты ОНФ оценили, как регион исполняет майские указы президента и реализует общественные проекты

Региональная конференция ОНФ в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Эффективность исполнения майских указов президента оценили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Итоги они подвели на областной конференции ОНФ в Тюмени.

Результаты и ход реализации приоритетных проектов народного фронта оценивали сразу по нескольким направлениям и на нескольких площадках. Среди самых важных - прямой диалог между обществом и властью, оценка социальной справедливости в регионе, вопросы эффективной экономики, образование и культура как основы национальной идентичности, качество повседневной жизни, проблемы экологии.

"Все они очень важны и имеют одну цель - сделать жизнь в Тюменской области качественной и комфортной. Для этого действительно много сделано. Например, среди майских указов президента было повышение заработной платы работников образования, обеспеченность детскими садами, доступность дополнительного образования. Работа проделана огромная, зарплата педагогов действительно выросла и стала даже выше средней в отрасли промышленности. Планомерно решается вопрос о доступности системы дополнительного образования. Сегодня в Тюменской области в платных кружках и секциях занимаются около 14 процентов детей, остальные охвачены бесплатным дополнительным образованием", - отметила куратор секции "Образование и культура", ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, народный учитель РФ Ольга Ройтблат.

Поэтапное увеличение зарплаты педагогов стало одной из главных тем секции. По словам Ольги Ройтблат, если в в 2013 году учителя школ в среднем получали 32 тыс. 430 рублей, тот в 2016 уже 36 тыс. 547, а в 2017 - 37 тыс. 497 рублей. Средняя зарплата работников дошкольного образования увеличилась с 2013 года с 30 тыс. 30 рублей до 34 тыс. 378. Выросла оплата труда и у преподавателей и мастеров учреждений среднего профессионального образования.

Благодаря народному контролю и проектам ОНФ, значительно повысилось в регионе и качество благоустройства. Сами жители стали активнее участвовать в реконструкции парков и скверов, дворов, следить за дорожными работами, ликвидацией стихийных свалок. В 2017 году эксперты центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды поучаствовали в приемке 10 дворов, которые посещали еще до и во время проведения работ. Если у жителей остались замечания или пожелания, исполнение наказов общественники взяли на контроль.

По инициативе регионального отделения ОНФ активно включились в программу по созданию комфортной городской среды и студенческие отряды. Как напомнил координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в регионе Сергей Соловьев, летом 2017 года Тюмень посетила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она высоко оценила уровень городского благоустройства и вовлечение в эту работу инициативной молодежи. Работа в этом направлении продолжится.

В рамках еще одного крупного проекта - "Генеральная уборка" - при участии общественников ликвидированы 26 несанкционированных свалок. Также эксперты ОНФ участвуют в обсуждении проекта по созданию зеленого щита вокруг Тюмени, контролируют вопросы экологии и рационального природопользования.

Активно поработали общественники вместе с региональными и муниципальными властями над улучшением уличной дорожной сети. По итогам 10-месячного рейда дорожной инспекции ОНФ тюменские дороги вновь признаны лучшими в России. Всего в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в регионе капитально отремонтировано четыре дорожных участка, на 24 сделан качественный ямочный ремонт, 11 участков поставлены в план ремонта на 2018 год.

В рамках проекта "Народная оценка качества" экспертная группа ОНФ оценила деятельность медучреждений Тюмени, Ялуторовска, Упоровского района. Эксперты остались довольны их работой, отметив, что в целом качество здравоохранения в Тюменской области растет год от года, оборудование модернизируется, врачи осваивают высокотехнологичные методики помощи пациентам. Все пожелания руководители учреждений приняли во внимание, их исполнение на контроле народного фронта.

Разработали общественники и предложения по улучшению качества жизни тюменцев и дальнейшему исполнению указов президента. Среди них соблюдение равномерности при благоустройстве центра Тюмени и окраин, создание олимпийского центра подготовки боксеров, разработка и принятие отдельного механизма оборудования домов, где живут маломобильные граждане.

В отрасли экономики общественники предлагают рассмотреть возможность освобождения части многодетных семей от земельного налога на участок, выделенный под индивидуальное жилое строительство. В образовании - определить и сохранить предельную планку нагрузки педагогов и организовать в школах классные часы на тему гуманного отношения к животным, усилить работу по проекту "Бокс в школы".

Муниципалитетам общественники рекомендуют обратить больше внимания на регулирование численности безнадзорных домашних животных и разработать нормативные документы, определяющие порядок учета и идентификации животных. В числе экологических инициатив активисты ОНФ разработали рекомендации по возможности закачки использованных минеральных вод в подземные горизонты и порядке рекультивации карьеров. Также общественники просят разрешить гражданам бесплатно собирать валежник в лесах, но под контролем надзорных органов.

Все предложения будут переданы в соответствующие инстанции, их итоги общественники подведут на следующей региональной конференции ОНФ.

Евгения Шевцова