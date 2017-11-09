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В Тюмени открылся музейный комплекс имени Ивана Словцова

21:09 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Историческим моментом назвала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик открытие музейного комплекса им. Ивана Словцова, поздравляя от имени губернатора Владимира Якушева его первых посетителей.

"Принципиально важно, что наш музейный комплекс открывается совершенно удивительной выставкой, очень интересной, свежей, новой, - отметила она. - Нам хотелось впустить в новое здание это ощущение времени: свежесть, адекватность, эффективность, драйв. Все, что сегодня сопровождает нашу удивительную, интересную и многоукладную жизнь. Я искренне хочу поблагодарить авторов проекта "Работа никогда не завершается" в рамках четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Вы почувствуете совершенно другую атмосферу, которая связывает время и которая позволяет нам заглядывать в свое будущее и каждому открыть для себя новые философские миры".

"Работа никогда не завершается" - это выставка об ударниках креативного труда, в жизни которых размыты границы между частным и публичным, между работой и отдыхом. Они измеряют свое время проектами подобно тому, как ткачи мерили свое время сделанными коврами. Все произведения, вошедшие в экспозицию, связаны с плетением, ткачеством и рукоделием. И каждый раз это повод поразмышлять о границах между личным и общественным, о семейной памяти, о течении времени и ценности ручного труда.

В экспозицию вошли работы 26 современных художников из России, Азербайджана, Турции и Италии.

"Сегодня это совсем не тот музей, к которому мы все привыкли, - отметила директор музейного комплекса Светлана Сидорова. - Сегодня это пространство, большие залы, сегодня это зона отдыха, содержательного досуга, возможность проведения больших мероприятий и обширной экспозиционно-выставочной деятельности".

Музейный комплекс объединяет в себе несколько музеев, перед которыми стоит общая задача — сохранять историко-культурное наследие Тюменской области. История Музейного комплекса Тюменской области ведет свой отcчет с 1879 года, с момента открытия крупнейшим ученым, краеведом Иваном Яковлевичем Словцовым музея в Александровском реальном училище. С самого начала музей формировался как многопрофильный, краеведческий и научный, и был одним из крупнейших в России. В конце XIX века его собрание сравнивали с наиболее значимыми европейскими музейными коллекциями.

Общая площадь музея составляет 29 тыс. кв. м, из них 4 тыс. кв. м занимает выставочное пространство. Единовременно музей сможет принять 1 тысячу ценителей искусства.

Борис Олейник

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Теги: музейный комплекс имени Ивана Словцова , Наталья Шевчик , Светлана Сидорова , Уральская биеннале

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