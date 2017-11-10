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Для тюменцев и жителей Казахстана разработают новые туристические маршруты

22:32 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Развитие рынка туристических услуг - одно из перспективных направлений сотрудничества между Тюменской областью и Казахстаном. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"В рамках форума мы обсудили с казахстанскими партнерами не только перспективы развития турбизнеса, но и те проблемы, которые возникают на этом направлении нашей совместной работы. Тюменцы часто ездят в Казахстан, есть и обратный поток туристов. Хорошо, что с 1 июня 2018 года Тюмень и Астану свяжет прямой авиарейс. А вот у автотуристов возникают трудности при пересечении границы - достаточно велико время ожидания, и это вызывает определенный дискомфорт. Особенно это касается групповых автобусных туров. А ведь подобные дорожные трудности отпугивают многих потенциальных туристов", - отметил Андрей Пантелеев.

Кроме того, по словам директора департамента потребительского рынка и туризма, целый ряд факторов негативно отражаются на стоимости туров из Тюменской области в Казахстан.

"Например, некоторые обязательные платежи в России на порядок выше, чем в Казахстане. Они практически съедают прибыль тюменских туроператоров. Разумеется, на межрегиональном уровне решить эту проблему невозможно. Все упомянутые проблемы зафиксированы в протоколе панельной сессии. Мы договорились вернуться к этим вопросам на следующем форуме, который пройдет в 2018 году в Казахстане. К этому времени необходимо подготовить совместные предложения по решению проблем", - сообщил он.

Андрей Пантелеев рассказал, что в рамках дискуссии совместно с казахстанскими и челябинскими туроператорами решено разработать целую линейку туристических продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории - туры выходного дня в Астану, детские, семейные, познавательные, развлекательные и событийные туристические маршруты.

"На следующий форум, который будет посвящен туризму, мы должны приехать, имея практический опыт работы по реализации этих туристических продуктов", - подчеркнул директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

Кроме того, по словам Андрея Пантелеева, представители Казахстана пригласили тюменских коллег присоединиться к образовательному проекту "Университет предпринимательства".

Евгений Бабенко

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Теги: Казахстан , Андрей Пантелеев , туризм , транспорт

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