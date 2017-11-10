Заболевших в кафе "Ржавый дед" начали выписывать из больницы

Фото: Роспотребнадзор РФ

Девять взрослых и один ребенок выписаны из областной инфекционной больницы, куда они попали после посещения кафе "Ржавый дед" 9 ноября. Всего выявлено 16 заболевших сальмонеллезом и гастроэнтеритом.

Напомним, что с 3 ноября Роспотребнадзор проводит в Тюмени санитарно-эпидемиологическое расследование массового заболевания посетителей этой точки общественного питания.

Уже два раза там отбирали пробы для исследований. Проверка выявила нарушения требований санитарных правил.

С 4 ноября деятельность кафе приостановлена. Материалы дела о приостановлении деятельности направлены в суд. Информация о подозрительной продукции птицеводства, которую использовали в кафе, направлена в управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Пермскому краю и Челябинской области.