Тюменские спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед

МЧС России по Тюменской области

На тюменских реках с первыми морозами начал образовываться лед. Во многих местах он не успел набрать необходимую толщину и прочность. Это не отпугивает рыбаков и детей, которые игнорируют правила безопасности и выходят на тонкий лед, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Спасатели просят родителей не пускать своих детей на водоемы и разъяснить им смертельную опасность пренебрежения правилами.

Чтобы избежать опасности, необходимо запомнить, что проверять толщину льда ударом ноги категорически запрещается. Осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. Безопасный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где их нет, при переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой.

При групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 метров. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, также у берега. Пересекать водоемы на автотранспорте можно только по санкционированным ледовым переправам.

Если человек провалился в холодную воду, спасатели рекомендуют не паниковать и не делать резких движений. Надо раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, расположиться горизонтальное по направлению течения. Также нужно попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Выбравшись из полыньи, необходимо отползти в ту сторону, откуда шли: здесь уже лед проверен на прочность.

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу. Сообщить пострадавшему криком, что идете на помощь. Это придаст ему силы, уверенность и надежду.

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги.

Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку. Действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться в воду.

После того, как пострадавший доставлен в теплое место, необходимо снять с него мокрую одежду, энергично растереть тело смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоить пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давать пострадавшему алкоголь: в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно вызвать службу МЧС по телефону "101" или в ЕДДС "112".