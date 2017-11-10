Ямальские спасатели дежурят на переправе через Обь

Фото ИА "Север - Пресс"

Сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала вышли на дежурство в районе паромной ледовой переправы через р. Обь между Салехардом и Лабытнанги.

В местах несанкционированных переправ в круглосуточном режиме также несут службу сотрудники "Ямалспаса" и представители технадзора.

Представители ГО и ЧС муниципалитетов проводят разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил поведения на льду, размещают предупреждающие и запрещающие знаки, организуют рейды и патрулирование на реках Ямала.

Как рассказали в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, рейдовые мероприятия продлятся до наступления ледостава. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 см. В 2016 году зафиксировали 19 административных правонарушений, связанных с выходом на лед, вынесены штрафы на общую сумму 26 тыс. рублей, сообщает ИА "Север-Пресс".